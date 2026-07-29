Начали с Beatles, но не с тех: как калининградские музыканты превращают народные песни в танцевальную электронику

«Не все знают, зачем нужно выравнивать дорожки, как работают эффекты, как определить жанр и стиль, — объясняет Алексей. — Диджей не просто включает один треки за другим, а создаёт музыкальную композицию так, чтобы было интересно, чтобы незаметно создавалось что-то новое прямо в моменте. Можно добавить эффекты, убрать что-то лишнее, поставить инструменты из одного трека поверх другого. Всё это происходит на ходу, потому что диджей — это творческий человек».