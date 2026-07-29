Генеральная репетиция. Ленобласть празднует 99-летие, а в 2027 году ей 100!

Ежегодно в начале августа отмечается день рождения Ленинградской области. Причём каждый год — в новом городе. В 2026-м эстафету принял Ивангород.
Что увидят жители и многочисленные гости? Всё ли готово к знаковому событию? Кто из звёзд примет участие в большом концерте? И когда начнётся подготовка к столетию, которое состоится в следующем году? Об этом на заседании пресс-клуба рассказала вице-губернатор Ленобласти — представитель губернатора в Законодательном собрании Анна Данилюк.
Каждый год — новая столица.
Традиции отмечать день рождения в разных городах региона уже 23 года. С 2016-го проводится конкурс на звание «праздничной столицы Ленинградской области». За это время почётную роль на себя примерили Волхов и Выборг, Бокситогорск, Всеволожск и другие города. Жители такой порядок приветствуют, ведь в данном случае это не просто ярмарки и массовые гуляния. Выделяется финансирование, и города благоустраиваются — приводятся в порядок улицы, парки и скверы, ремонтируются дома и дороги.
«На улице Гагарина, на которой в день празднования будут организованы традиционные выставки-ярмарки “Город мастеров” и “Ленинградский гастроном”, ведётся капитальный ремонт, а также косметический ремонт фасадов многоквартирных жилых домов. На данный момент весь комплекс работ по большинству домов выполнен, идёт демонтаж строительных лесов. Оставшиеся с внешней стороны будут завершены к 1 августа, — сообщила Анна Данилюк. — Причём это не хаотично выбранные объекты — специалисты все дома обследовали и провели экспертизу. Ведутся и дорожные работы, при этом обновляется не только асфальтовое полотно, но и тротуары, плитка — чтобы люди могли ходить по красивым улицам».
По словам вице-губернатора, уже обновлены исторические фасады Дома культуры, здания местной администрации.
К началу августа после масштабного ремонта откроется Ивангородский художественный музей. Первых посетителей он встретит уникальной выставкой к 150-летию со дня рождения знаменитого художника Ивана Билибина. В центре внимания и легендарная Ивангородская крепость, которая по праву относится к памятникам культурного наследия народов России. Сейчас там в буквальном смысле идёт генеральная уборка, «чистят каждый уголок». Кроме того, горожане получат в подарок новое пространство для семейного отдыха — «Утиный парк», который станет ещё одной точкой притяжения для детей и взрослых.
На столетие ждут президента.
К празднику смогут присоединиться и соседи из другой страны, ведь совсем рядом, на противоположной стороне, находится эстонская Нарва. Её жители уже несколько лет, несмотря на запреты, с неподдельным волнением смотрят концерт «Берега Победы», который 9 мая проводится в Ивангороде.
«Люди понимают: переписать историю, уничтожить память о нашей общей борьбе во время Великой Отечественной нельзя, — считает Анна Данилюк. — Вот и сейчас на берегу реки установят большие экраны, и будет вестись прямая трансляция. Покажут и фильмы, где рассказывается о новых проектах, достижениях Ленобласти. Большой концерт, всё действие смогут увидеть жители и Ивангорода, и Нарвы. Думаю, всем понравится и все останутся в восторге».
А вот раскрыть секрет, кто станет главной звездой вечернего представления, вице-губернатор отказалась, так что интрига сохраняется. Сказала только, что это «будет одна из самых патриотичных исполнительниц России, которая сейчас в топе у молодёжи». Ну, а для самых нетерпеливых подсказала слово «русскость» — именно такой стиль присущ этой популярной артистке.
Есть у праздника в Ивангороде ещё одна задача — он станет генеральной репетицией перед масштабным действием — столетием Ленобласти, которое отметят 1 августа 2027 года. Столицей юбилея станет Гатчина, а посвящённые ему мероприятия начнутся уже 1 января будущего года. Всего в 2027-м запланировано свыше 600 мероприятий, которые пройдут в каждом муниципальном районе. Причём сюда входят как локальные, так и долгосрочные инфраструктурные проекты. «Подготовка к 100-летнему юбилею осуществляется в соответствии с Указом Президента Владимира Путина. Мы постараемся подготовиться так, чтобы Владимир Владимирович обязательно приехал к нам на столетие», — поделилась планами вице-губернатор.
Новые проекты и награды.
Сейчас уже создан и работает Федеральный штаб, который возглавляет глава Военно-исторического общества РФ Сергей Нарышкин. Вновь пройдёт конкурс «Кумиры XXI века» — для талантливых детей и молодёжи. В Гатчине реализуется план ремонта дорог, в том числе на Рощинской улице, проспекте 25-го Октября, подъезде к Центральной районной больнице. Продолжается и реставрация памятников архитектуры, объектов культурного наследия. Фактически завершено обновление фасада собора святых Петра и Павла, также восстанавливается монументальная живопись внутри храма и резной деревянный иконостас.
Благоустраивается и территория Приоратского парка — в частности, к современному использованию приспособят водонапорную башню. На её верхнем ярусе появится стеклянный купол со смотровой площадкой, откуда откроется панорамный вид на парк. К 2027 году все работы будут завершены.
Событием также станет учреждение к юбилею специального знака.
«Новая памятная награда будет вручаться за многолетний вклад в развитие экономики, науки, образования, здравоохранения, культуры и общественной жизни 47-го региона, — подчеркнула Анна Данилюк. — Сейчас совместно с Геральдическим советом при Президенте РФ рассматриваются три варианта эскизов. После согласования будет разработан нормативный правовой акт и установлены критерии для награждения людей, прославивших Ленинградскую область своим ежедневным, созидательным трудом».
Кроме того, Банк России совместно с региональным правительством выпустит памятную серебряную монету номиналом три рубля и тиражом 3000 экземпляров, которая станет настоящим подарком для нумизматов и жителей региона. «Ленинградская область у нас просто красавица, а к 100-летию будет ещё лучше, — подытожила Анна Данилюк. — И нужно сделать всё, чтобы работа каждого из нас была направлена на её благополучие, процветание и гордость за свою малую Родину».
Как попасть в Ивангород 1 августа.
Ивангород является приграничным городом, поэтому, как напомнила Анна Данилюк, въехать туда жителям региона и России в целом можно строго по пропускам. Это требование распространяется и на празднование 99-летия Ленобласти, которое состоится 1 августа.
Но есть исключения — в перечень входят несколько категорий граждан. Пропуска не потребуются тем, кто зарегистрирован, имеет недвижимость в Ивангороде или направляется сюда в служебную командировку. Также могут не беспокоиться жители Кингисеппа и Кингисеппского района с постоянной регистрацией. Кроме того, имеют право свободно проезжать по своим документам военнослужащие — жители Ивангорода с отпускным удостоверением на руках и туристы — по путёвкам официальных туроператоров. Все остальные должны оформлять пропуск.
Для его получения необходимо подать заявление в пограничное управление ФСБ по Санкт- Петербургу и Ленобласти или филиал этого ведомства. Возможны три варианта: лично, по электронной почте или через портал «Госуслуги». Срок рассмотрения — до 15 (для граждан РФ) и 30 дней (для иностранцев). Однако в любом случае с собой на праздник необходимо взять оригинал паспорта — без него в Ивангород не пропустят даже при наличии пропуска.
Чтобы упростить въезд транспорта и не допустить пробок, 1 августа в Ивангороде организуют реверсивное движение. Также выделят отдельные зоны для проверки автобусов. Кроме того, пассажирские автобусы из Петербурга до Ивангорода и обратно будут курсировать по особому режиму — с 5.00 до 23.00. Выделят и стыковочные автобусы из Сланцевского и Волосовского районов. Также прорабатывается вопрос выхода на маршрут дополнительного поезда Санкт-Петербург-Витебский — Ивангород.
Ну, а если по какой-то причине человек всё же приехал без пропуска, иных документов и не смог пересечь КПП, на этот случай предусмотрены бесплатные шаттлы. Они отвезут незадачливых пассажиров в Кингисепп, откуда можно без проблем добраться до Петербурга или других населённых пунктов.