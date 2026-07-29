Генеральная репетиция. Ленобласть празднует 99-летие, а в 2027 году ей 100!

«На улице Гагарина, на которой в день празднования будут организованы традиционные выставки-ярмарки “Город мастеров” и “Ленинградский гастроном”, ведётся капитальный ремонт, а также косметический ремонт фасадов многоквартирных жилых домов. На данный момент весь комплекс работ по большинству домов выполнен, идёт демонтаж строительных лесов. Оставшиеся с внешней стороны будут завершены к 1 августа, — сообщила Анна Данилюк. — Причём это не хаотично выбранные объекты — специалисты все дома обследовали и провели экспертизу. Ведутся и дорожные работы, при этом обновляется не только асфальтовое полотно, но и тротуары, плитка — чтобы люди могли ходить по красивым улицам».