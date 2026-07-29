В Новосибирском метро установили два огромных вентилятора

В Новосибирском метрополитене начали масштабное обновление системы вентиляции. Все 39 вентиляционных машин планируют постепенно модернизировать, используя отечественные комплектующие и электрооборудование.
На станции «Заельцовская» в вентиляционной камере установили две машины диаметром 2,4 метра. Их изготовил Артёмовский машиностроительный завод. Чтобы доставить и установить массивные конструкции, специалистам пришлось частично демонтировать стену вентиляционной камеры. На работе станции и движении пассажиров это не отразилось.
Обновление камеры обошлось примерно в 40 миллионов рублей. Новые вентиляторы легче прежних моделей, устойчивее к износу и проще в ремонте. Оборудование отвечает не только за воздухообмен и комфорт пассажиров. При пожаре или задымлении машины могут переключаться в специальные режимы, помогая удалять дым или обеспечивать безопасную эвакуацию людей.
«Все работы выполняются своими силами, на будущий год в метрополитене запланирована замена ещё двух машин», — отметили в пресс-службе метрополитена.
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