В Новосибирском метро установили два огромных вентилятора

Обновление камеры обошлось примерно в 40 миллионов рублей. Новые вентиляторы легче прежних моделей, устойчивее к износу и проще в ремонте. Оборудование отвечает не только за воздухообмен и комфорт пассажиров. При пожаре или задымлении машины могут переключаться в специальные режимы, помогая удалять дым или обеспечивать безопасную эвакуацию людей.