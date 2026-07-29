Юрист разъяснил, могут ли россияне пользоваться Telegram

«Для рядовых пользователей мессенджера в России пока нет прямой угрозы. Если гражданин использует Telegram в личных или деловых целях, не участвуя в обсуждении противоправной деятельности в групповых чатах и не подписываясь на соответствующие каналы, ему ничего не грозит», — рассказал Хаминский.