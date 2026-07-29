В Воронеже начали ремонтировать крыши двух исторических особняков

«Дом жилой усадьбы Вяхирева» был построен в 1905 году. Здание выделяется развитым оригинальным эклектичным декором, выполненным в технике кирпичного стиля, в котором использованы формы и приемы Ренессанса. Архитектура особняка характерна для Воронежа конца XIX — начала XX веков, отражая общие тенденции в построении фасадов, фасадных акцентах и технике исполнения того времени.