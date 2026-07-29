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Для красноярского метро оборудование поставляют со всей России и Беларуси

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Строительство красноярского метро объединило предприятия из разных регионов страны. Для новых станций и тоннелей оборудование и материалы поступают практически со всей России, а часть продукции изготавливают непосредственно в Красноярском крае.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Строительство красноярского метро объединило предприятия из разных регионов страны. Для новых станций и тоннелей оборудование и материалы поступают практически со всей России, а часть продукции изготавливают непосредственно в Красноярском крае.

Так, четыре лифта для будущих станций «Высотная» и «Копылова» изготовит красноярский завод. Они будут адаптированы для маломобильных пассажиров, рассчитаны на 25 лет эксплуатации и смогут поднимать до одной тонны.

Как рассказали в телеграм-канале «Красноярское метро», только за последний год на строительные площадки поступили тысячи тонн материалов. Железобетонную обделку для тоннелей производят в Красноярске и Подмосковье, рельсы доставили из Кировской области, а стрелочные переводы — из Челябинска.

Ниппельное кольцо для врезки тоннелепроходческого комплекса на станции «Высотная» изготовили специалисты из Санкт-Петербурга. Чугунные тюбинги для строительства тоннелей поставили из Беларуси.

В поставках также участвуют предприятия из Екатеринбурга, Новосибирска, Москвы, Саратова, Абакана, Иркутска, Уфы и других городов страны.

Над строительством метро работают как красноярские специалисты, так и тысячи метростроевцев, приехавших из разных регионов России. В соцсетях будущего метро отмечают, что проект стал по-настоящему общероссийским.

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