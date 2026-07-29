В Красноярском крае запустили карту дорожного ремонта

Сервис позволяет в режиме реального времени смотреть, где идут дорожные работы, кто их выполняет и когда планируется завершение. На карте указаны статус объекта, протяженность участка, заказчик, подрядчик, сроки, вид работ, а также фотографии «до» и «после». Пока на карте собраны объекты на региональных трассах и в Красноярске. Также доступны данные по ремонтам с 2020 года и планы на 2027−2028 годы. В дальнейшем сервис хотят расширить на все муниципальные образования края.