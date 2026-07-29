В Красноярском крае запустили карту дорожного ремонта

В Красноярском крае на сайте системы «112» появился раздел «Дороги» с интерактивной картой ремонта трасс и городских магистралей. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.
Сервис позволяет в режиме реального времени смотреть, где идут дорожные работы, кто их выполняет и когда планируется завершение. На карте указаны статус объекта, протяженность участка, заказчик, подрядчик, сроки, вид работ, а также фотографии «до» и «после». Пока на карте собраны объекты на региональных трассах и в Красноярске. Также доступны данные по ремонтам с 2020 года и планы на 2027−2028 годы. В дальнейшем сервис хотят расширить на все муниципальные образования края.
«При планировании поездок можно быстро проверить, ведутся ли работы на нужном участке, каковы их сроки и стадия завершения. Это поможет водителям заранее скорректировать маршрут», — отметил министр транспорта края Дмитрий Зотин.
В этом году в регионе ремонтируют 87 объектов регионального и местного значения. На краевых трассах работы идут на 59 участках общей протяженностью 168 км, пять из них уже сданы. Также ремонтируют четыре моста. В Красноярске приводят в порядок 24 городские магистрали общей протяженностью 42 км. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».