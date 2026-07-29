В Саяно-Шушенском заповеднике медведица с медвежатами попала на фотоловушку (видео)

В Саяно-Шушенском биосферном заповеднике фотоловушка сняла медведицу с двумя медвежатами-сеголетками. Об этом сообщили в Объединенной дирекции заповедника «Саяно-Шушенский» и нацпарка «Шушенский бор».
Камера зафиксировала животных у старого сухостоя. Такие деревья в лесу служат для зверей своеобразными «информационными точками»: животные трутся о них, оставляют запах и считывают следы других обитателей территории. Медведица подошла к дереву, чтобы его обнюхать, а медвежата все время держались рядом с матерью. На кадрах видно, как малыши подбегают к ней и выпрашивают молоко.
«Для медведицы с медвежатами сейчас самый ответственный период. Главная задача матери — не просто накормить их, а передать им важнейшие навыки выживания: как ориентироваться на местности, находить пищу и пользоваться маркерными точками», — рассказали специалисты отдела науки Объединенной дирекции.
Медвежата родились в берлоге зимой, в январе-феврале. К лету они уже достаточно окрепли, чтобы исследовать мир, но материнское молоко все еще остается основой их питания. При этом с трех месяцев малыши начинают пробовать растительную пищу и насекомых.
Ученые отмечают, что у медвежат пока заметен белый «ошейник» на шее. Обычно с возрастом он исчезает, но иногда сохраняется у взрослых животных.