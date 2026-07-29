В Саяно-Шушенском заповеднике медведица с медвежатами попала на фотоловушку (видео)

Камера зафиксировала животных у старого сухостоя. Такие деревья в лесу служат для зверей своеобразными «информационными точками»: животные трутся о них, оставляют запах и считывают следы других обитателей территории. Медведица подошла к дереву, чтобы его обнюхать, а медвежата все время держались рядом с матерью. На кадрах видно, как малыши подбегают к ней и выпрашивают молоко.