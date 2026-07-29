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В Хабаровске банк нарушил права должника и назначен штраф

Судебные приставы наказали банк за разглашение данных клиента.

Источник: Комсомольская правда

Судебные приставы привлекли к ответственности банк, действовавший с нарушением законодательства при работе с просроченной задолженностью. В ГУФССП России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области поступила жалоба от гражданина, чьи права были нарушены кредитной организацией. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Клиент банка оформил кредитную карту и допустил просрочку платежа по личным обстоятельствам. Вместо корректного взаимодействия кредитор без согласия мужчины обратился к третьим лицам и раскрыл им персональные данные должника и информацию о задолженности. Такие действия не соответствуют нормам Федерального закона № 230 ФЗ от 03.07.2016.

Согласно закону, кредитор вправе контактировать с третьими лицами только при наличии письменных согласий как от самого должника, так и от этих лиц. Также запрещено сообщать посторонним сведения о факте задолженности и её взыскании. Проверка, проведённая сотрудниками ГУФССП, подтвердила, что указанные требования банком не соблюдались.

За выявленные нарушения кредитная организация привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ и обязана уплатить штраф.

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