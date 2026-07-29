В Хабаровске банк нарушил права должника и назначен штраф

Согласно закону, кредитор вправе контактировать с третьими лицами только при наличии письменных согласий как от самого должника, так и от этих лиц. Также запрещено сообщать посторонним сведения о факте задолженности и её взыскании. Проверка, проведённая сотрудниками ГУФССП, подтвердила, что указанные требования банком не соблюдались.