За миллион в Воронеже продают визитку с автографом Сергея Мавроди

По словам владельца, он случайно встретил в 2007 году в редакции газеты «Комсомольская правда» вышедшего тремя днями ранее из тюрьмы Мавроди. Визитка была под рукой, и теперь на карточке красуется подпись Мавроди и надпись: «На память Дмитрию. На удачу! От Сергея Мавроди».