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Министр спорта Калининградской области ответила родителям юных шахматистов, которые вынуждены платить за выездные соревнования

Пока полностью взять на себя расходы минспорта не может.

Источник: Комсомольская правда

Министерство спорта не может взять на себя полностью расходы на выездные соревнования по шахматам. Об этом министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко сказала 29 июля в прямом эфире в ЦУР, отвечая на вопрос местного жителя о том, что финансирование недостаточное, а многое в шахматном спорте региона держится на энтузиазме и самообеспечении родителей спортсменов.

— Что касается финансирования на выездные мероприятия. В этом году финансирование по данному виду спорта увеличено почти на 30%. Мы ежегодно стремимся к тому, чтобы финансовую нагрузку с родителей максимально снять. Но, к сожалению, есть некоторые ограничения, и пока полностью это невозможно, — ответила министр.

Также Наталья Ищенко сообщила, что в Калининградской области работает спецшкола по шахматам, а тренируются спортсмены в Центре спорта в Южном парке, крупные соревнования проводят на «Ростех Арене» в Калининграде.

Также она отметила, что в минувшие выходные открыли два клуба — в Гвардейске и Черняховске. Провели и чемпионат с участием 100 спортсменов.

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