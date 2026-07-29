Министр спорта Калининградской области ответила родителям юных шахматистов, которые вынуждены платить за выездные соревнования

Министерство спорта не может взять на себя полностью расходы на выездные соревнования по шахматам. Об этом министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко сказала 29 июля в прямом эфире в ЦУР, отвечая на вопрос местного жителя о том, что финансирование недостаточное, а многое в шахматном спорте региона держится на энтузиазме и самообеспечении родителей спортсменов.