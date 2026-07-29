Евгений Латышонок стал новым вратарем ФК «Нижний Новгород»

Спортивная биография Латышонка насыщена яркими этапами. Он родился 21 июня 1998 года в станице Гиагинская (Республика Адыгея) и прошёл школу академии «Краснодара». На молодёжном уровне Евгений добился серьёзного успеха: в сезоне‑2017/18 в составе «Краснодара‑м» он завоевал золото молодёжного первенства России. Также футболист выступал за третью и вторую команды клуба и привлекался к играм за юношескую сборную страны.