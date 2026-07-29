Евгений Латышонок стал новым вратарем ФК «Нижний Новгород»

Футбольный клуб «Нижний Новгород» усилил вратарскую линию: к команде присоединился Евгений Латышонок. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского клуба.
Стороны заключили соглашение сроком на три года. Переход стал возможен благодаря договорённости между «Нижним Новгородом» и «Зенитом», ранее владевшим правами на 28‑летнего голкипера.
Спортивная биография Латышонка насыщена яркими этапами. Он родился 21 июня 1998 года в станице Гиагинская (Республика Адыгея) и прошёл школу академии «Краснодара». На молодёжном уровне Евгений добился серьёзного успеха: в сезоне‑2017/18 в составе «Краснодара‑м» он завоевал золото молодёжного первенства России. Также футболист выступал за третью и вторую команды клуба и привлекался к играм за юношескую сборную страны.
Значимый отрезок карьеры вратарь провёл в «Балтике», куда перешёл в 2019 году. За пять сезонов в калининградском клубе он не только закрепился в основном составе, но и завоевал серебряные медали Лиги PARI.
В 2024 году Латышонок стал игроком «Зенита». В составе петербургской команды он пополнил коллекцию трофеев: дважды поднимал над головой Суперкубок (2024, 2026) и однажды становился чемпионом России (2026). В сезоне‑2025/26 голкипер защищал ворота чемпионов в 13 матчах, проведённых во всех турнирах.
Напомним, что «Зенит» завоевал Суперкубок России по футболу этим летом. Соревнования провели в Нижнем Новгороде. Мероприятие посетили 42 тысячи болельщиков.