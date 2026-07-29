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Глава соседней с Пермским краем Удмуртии Александр Бречалов ушёл в отставку

Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Кремля.

Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов покинул пост по собственному желанию, сообщили в правительстве Удмуртской Республики.

Александр Бречалов ушёл с поста главы республики по собственному желанию — он переходит на новое место работы. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Кремля. Его подписал президент РФ Владимир Путин.

Временно исполняющей обязанности главы Удмуртии назначена Ольга Абрамова. До этого она работала в Министерстве сельского хозяйства России. С 3 октября 2023 года Абрамова— первый зампред правительства Удмуртии.

Летом 2024 года стала и. о. председателя правительства Удмуртии, однако осенью 2024 года покинула свой пост.

О сроках выборов нового главы пока не сообщается.