Глава соседней с Пермским краем Удмуртии Александр Бречалов ушёл в отставку

Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов покинул пост по собственному желанию, сообщили в правительстве Удмуртской Республики.
Александр Бречалов ушёл с поста главы республики по собственному желанию — он переходит на новое место работы. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Кремля. Его подписал президент РФ Владимир Путин.
Временно исполняющей обязанности главы Удмуртии назначена Ольга Абрамова. До этого она работала в Министерстве сельского хозяйства России. С 3 октября 2023 года Абрамова— первый зампред правительства Удмуртии.
Летом 2024 года стала и. о. председателя правительства Удмуртии, однако осенью 2024 года покинула свой пост.
О сроках выборов нового главы пока не сообщается.