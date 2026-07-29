Стартовала российско-китайская тематическая фотовыставка «Городские парки в моих глазах» в рамках сотрудничества «Две страны, шесть городов»

Выставка, объединенная темой «Городские парки в моих глазах», разделена на четыре раздела: «Дыхание природы», «Активная жизнь горожан», «Ритмы архитектуры» и «Свет будней». В них представлены фотографии, отражающие различные сцены из жизни горожан в России и Китае, ярко иллюстрирующие стремление народов двух стран к прекрасной жизни.