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Стартовала российско-китайская тематическая фотовыставка «Городские парки в моих глазах» в рамках сотрудничества «Две страны, шесть городов»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Недавно стартовала российско-китайская тематическая фотовыставка «Городские парки в моих глазах» в рамках сотрудничества «Две страны, шесть городов».

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Недавно стартовала российско-китайская тематическая фотовыставка «Городские парки в моих глазах» в рамках сотрудничества «Две страны, шесть городов».

Организаторами мероприятия выступили Управление по иностранным делам Народного правительства города Цицикар и Федерация литературы и искусства города Цицикар.

Выставка, объединенная темой «Городские парки в моих глазах», разделена на четыре раздела: «Дыхание природы», «Активная жизнь горожан», «Ритмы архитектуры» и «Свет будней». В них представлены фотографии, отражающие различные сцены из жизни горожан в России и Китае, ярко иллюстрирующие стремление народов двух стран к прекрасной жизни.

В июне 2022 года китайские города Цицикар и Гуанчжоу совместно с российскими городами Уфа, Казань, Екатеринбург и Хабаровск подписали меморандум о намерениях, официально заложив основу для платформы сотрудничества в формате «Две страны, шесть городов».

В период с 2023 по 2025 год в Цицикаре последовательно прошли российско-китайский онлайн-турнир по шахматам среди молодежи, фотовыставка «Городские пейзажи», а также презентация города и выставка достижений обмена «Впечатление о городе», сообщает сайт «Партнеры».