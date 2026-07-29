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Знаменитые хоккеисты Овечкин, Капризов и Панарин планируют побывать на Таймыре

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Звезды российского хоккея приняли приглашение президента «Норникеля» Владимира Потанина посетить Норильск.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Звезды российского хоккея приняли приглашение президента «Норникеля» Владимира Потанина посетить Норильск.

Об этом представители НХЛ капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин, форвард «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов и нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин сказали корреспонденту газеты «Советский Спорт» после Матча года-2026, который прошёл в Санкт-Петербурге.

Так, Александр Овечкин отметил: «Для меня очень важно ездить по России. У нас большая страна, хоккей любят везде. Дорогого стоит видеть новые места, знакомиться с новыми людьми. В Норильск с удовольствием приеду!».

Кирилл Капризов очень хотел бы посетить плато Путорана. «Есть много мест в России, где я ещё не был, но которые хотел бы посетить, — рассказал он. — Сейчас я много свободного времени провожу на Алтае, получаю огромное удовольствие от красоты природы. Норильск, безусловно, тоже с удовольствием бы посетил! Слышал про плато Путорана, но сам туда ещё не добирался. Думаю, у меня ещё будет такая возможность! Даст бог, времени впереди ещё много».

Провести мастер-класс с юными норильскими хоккеистами в планах Артемия Панарина. «С детьми работать всегда приятно. Конечно, во время карьеры сложно что-то спланировать, поэтому я сейчас не берусь загадывать, но планы определенно есть. У нас огромная страна, есть множество мест, которые хочется посетить. Закончится карьера — буду путешествовать!» — сообщил Панарин.

Напомним, в Норильске ежегодно проходит благотворительный матч с участием легенд российского и мирового хоккея. За девять лет его участниками становились такие звезды, как Вячеслав Фетисов, Валерий Каменский, Павел Буре, Алексей Касатонов, Александр Морозов, Илья Ковальчук и многие другие.

В этом году в Норильске не только прошел IX Благотворительный матч, но и был дан старт уникальному выставочному проекту — федеральный тур экспозиции «Олимпийская коллекция Владимира Потанина: 80 лет хоккейной славы».

В 2023 году в Норильске появился хоккейный клуб «Норильск» — самый северный профессиональный клуб в мире. За три сезона команда дважды выходила в плей-офф Всероссийской хоккейной лиги.

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