Знаменитые хоккеисты Овечкин, Капризов и Панарин планируют побывать на Таймыре

Кирилл Капризов очень хотел бы посетить плато Путорана. «Есть много мест в России, где я ещё не был, но которые хотел бы посетить, — рассказал он. — Сейчас я много свободного времени провожу на Алтае, получаю огромное удовольствие от красоты природы. Норильск, безусловно, тоже с удовольствием бы посетил! Слышал про плато Путорана, но сам туда ещё не добирался. Думаю, у меня ещё будет такая возможность! Даст бог, времени впереди ещё много».