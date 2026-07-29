Лидер нижегородских «Коммунистов России» указал нулевой доход в 2025 году

В этой группе есть еще пять нижегородцев. У пенсионера Ивана Романова указан нулевой доход (нет даже пенсии). Судя по данным ЦИК, ему принадлежит земельный участок и объект нежилой недвижимости в Нижегородской области, автомобили BMW X5 и Porsche Macan S Diesel, акции ПАО «Алроса» (10 штук) и ПАО «Банк ВТБ» (три штуки). На счетах — 8,7 млн руб.