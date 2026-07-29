Эксперт предупредил о рисках знакомств через анонимные чат-боты

«Основной риск таких знакомств заключается не в самом боте, а в том, что пользователь не знает, кто на самом деле находится за чужой фотографией и анкетой. На других сервисах знакомств от пользователя часто требуют пройти идентификацию. А в “Дайвинчике” — нет. Поэтому собеседник может быть ровесником, а может быть мошенником, шантажистом, вербовщиком, выдающим себя за подростка», — добавил он.