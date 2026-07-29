5 тысяч нарушений нашли в общественном транспорте Нижнего Новгорода

Специалисты ЦРТС подвели итоги проверок общественного транспорта за первые шесть месяцев года. За этот период контролеры осмотрели более 1000 транспортных средств.
В ходе проверок специалисты зафиксировали 5 245 различных нарушений. Параллельно с инспекциями велась претензионная работа с организациями, обслуживающими городские и пригородные маршруты.
С недобросовестных перевозчиков взыскивали штрафы за невыполнение обязательств и объемов работ по действующим контрактам. В результате претензионной работы за полгода в бюджет Нижегородской области поступило 4,8 миллиона рублей.
Ранее сообщалось, что общественный транспорт станет дешевле для нижегородцев.