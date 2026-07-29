Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Татарстане отреставрируют мечеть и деревянный храм 18 века

В следующем году Комитет по охране объектов культурного наследия традиционно откроет два храма после реставрации. Ими станут мечеть села Асан-Елга Кукморского района и церковь в селе Большое Фролово Буинского района, сообщили в Комитете.

«Мы традиционно каждый год сдаем одну мечеть и одну церковь. Напомню, в этом году был [мечеть села] Айбаш и [храм села Верхний] Багряж — два уникальных старинных объекта. В следующем году мы планируем [мечеть села] Асан-Елга и [церковь села] Большое Фролово», — сказала заместитель председателя Комитета по охране ОКН Наталья Прохорова.

Оба объекта являются объектами деревянного зодчества. Церковь в селе Большое Фролово — это один из старейших и самых больших деревянных храмов в республике, построенный в 1780-х годах. Мечеть в селе Асан-Елга, одна из ранних сохранившихся деревянных мечетей, была возведена в 1742 году.

Реставрационные работы церкви начались весной, о старте работ в мечети сообщили в июне этого года.