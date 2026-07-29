В Татарстане отреставрируют мечеть и деревянный храм 18 века

«Мы традиционно каждый год сдаем одну мечеть и одну церковь. Напомню, в этом году был [мечеть села] Айбаш и [храм села Верхний] Багряж — два уникальных старинных объекта. В следующем году мы планируем [мечеть села] Асан-Елга и [церковь села] Большое Фролово», — сказала заместитель председателя Комитета по охране ОКН Наталья Прохорова.