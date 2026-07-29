Леонид Вайсфельд прокомментировал расторжение Алексея Кручинина

«Но факт заключается в том, что у него с Ларионовым была конфликтная ситуация и сейчас, но не знаю в чем была именно причина. Когда тебя расторгает два раза подряд одна и та же команда, то есть основания для того, чтобы задуматься», — отметил эксперт.