Леонид Вайсфельд прокомментировал расторжение Алексея Кручинина

Леонид Вайсфельд, авторитетный эксперт в области хоккея и бывший функционер, поделился своим мнением о решении клуба «Торпедо» расторгнуть контракт с 35-летним нападающим Алексеем Кручининым. В интервью для «РБ Спорт» он отметил, что решение клуба было неожиданным.
Вайсфельд выразил сомнения относительно игроков, которые часто попадают в конфликтные ситуации. Хотя Кручинин обычно высказывается разумно, его отношения с тренером Ларионовым не раз приводили к разногласиям.
«Но факт заключается в том, что у него с Ларионовым была конфликтная ситуация и сейчас, но не знаю в чем была именно причина. Когда тебя расторгает два раза подряд одна и та же команда, то есть основания для того, чтобы задуматься», — отметил эксперт.
В прошлом сезоне Кручинин был капитаном «Торпедо», но уже в первой половине сезона надолго выбыл из-за травмы и передал нашивку Владимиру Ткачёву. Тем не менее, он показал хорошие результаты, набрав 29 очков (6 голов и 23 передачи) в 42 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф Кубка Гагарина он сыграл пять матчей и забросил две шайбы.