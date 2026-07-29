В Миндерле Красноярского края расселят два аварийных дома

В селе Миндерла Красноярского края в рамках программы переселения снесут два ветхих дома. Жильцы 16 аварийных квартир получат компенсационные выплаты. До конца года смогут переехать 39 человек. Как отметил региональный министр строительства и ЖКХ Максим Говорушкин, Большемуртинско-Сухобузимский муниципальный округ впервые с 2019 года участвует в программе переселения, и в этом году расселят все аварийные дома территории. Всего же в 2026 году в 16 округах Красноярского края из аварийных домов переедут не менее 1 800 человек. С 2025 года и до конца 2030-го в регионе переселят из ветхого жилья более 20 тысяч человек в 52 населенных пунктах. Добавим, переселение из аварийного жилья в Красноярском крае проходит по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».