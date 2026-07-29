С начала года в Калининградскую область ввезли более 1,5 тысячи тонн лука и моркови из других стран. Продукцию импортировали из Сербии, Казахстана, Турции, Узбекистана и Египта. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.
Так, с 1 января в область ввезли 1,5 тысячи тонн лука-порея и репчатого лука из Сербии, Казахстана, Турции и Узбекистана, а также 18,2 тонны свежей моркови из Египта и Сербии.
«Так, в июле проконтролирован ввоз нескольких партий лука общим объёмом 167 тонн происхождением из Сербии и моркови общим весом шесть тонн из Египта. По месту прибытия продукции сотрудниками ведомства был проведён отбор проб и контроль товаросопроводительной документации», — отметили в ведомстве.
По результатам лабораторных исследований карантинных объектов в продукции не выявили. На груз оформили акты фитосанитарного контроля, дающие право на реализацию через рынки и торговые сети.