Егор Виноградов остаётся в «Торпедо» до конца сезона 2027/28

«Лучший бомбардир и снайпер “Торпедо” прошлого сезона, воспитанник клуба, 23-летний нападающий Егор Виноградов продлил контракт с нашей командой! Новое соглашение с форвардом рассчитано до 31 мая 2028 года!» — эмоционально сообщила торпедовская пресс-служба 29 июля.
Она отметила, что в системе «Торпедо» Егор прошёл полный путь хоккейного становления, внеся весомый вклад в завоевание трофеев. На его счету победный гол в «золотом матче» чемпионата МХЛ и звание самого ценного игрока плей-офф ВХЛ. В минувшем сезоне Виноградов — уроженец Нижнего Новгорода — стал лучшим бомбардиром «Торпедо» в КХЛ, заработав в 77 матчах 59 очков (27 + 32). Его успешная игра была отмечена вызовом в сборную России, хотя в декабрьском Кубке Первого канала Егора так и не задействовали. Зато он участвовал в февральском Матче звёзд КХЛ.
Прежний контракт Виноградова с нашим клубом был рассчитан до 31.05.2027.
Евгений ЗАБУГА, генеральный директор ХК «Торпедо»:
— Егор — один из лучших воспитанников нижегородского хоккея за десятилетие. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром и снайпером команды, полностью оправдав доверие. Было бы несправедливо не отметить его активный прогресс и не предложить продление отношений с клубом. Рады, что Егор принял правильное решение и продолжит радовать наших болельщиков. Уверены, что он способен стать лидером «Торпедо» на долгие годы.
Между тем «Спорт-Экспресс» назвал зарплату Виноградова. Она очень скромная для игрока, который является лидером атак нашей команды КХЛ и которым всерьёз интересуются в Национальной хоккейной лиге.
«По моей информации, в следующем сезоне его зарплата составит 30 миллионов рублей в год, в сезоне 2027/28 — 35. Также предусмотрены бонусы за определённое количество очков», — написал заместитель шефа хоккейного отдела «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.