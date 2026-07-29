Егор Виноградов остаётся в «Торпедо» до конца сезона 2027/28

Она отметила, что в системе «Торпедо» Егор прошёл полный путь хоккейного становления, внеся весомый вклад в завоевание трофеев. На его счету победный гол в «золотом матче» чемпионата МХЛ и звание самого ценного игрока плей-офф ВХЛ. В минувшем сезоне Виноградов — уроженец Нижнего Новгорода — стал лучшим бомбардиром «Торпедо» в КХЛ, заработав в 77 матчах 59 очков (27 + 32). Его успешная игра была отмечена вызовом в сборную России, хотя в декабрьском Кубке Первого канала Егора так и не задействовали. Зато он участвовал в февральском Матче звёзд КХЛ.