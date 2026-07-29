Квартирного вора будут судить за серию преступлений в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде будут судить 44-летнего мужчину, обвиняемого в совершении серии квартирных краж в районах города. В отношении ещё двоих злоумышленников уголовные дела выделены в отдельное производство. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Троих ранее судимых злоумышленников полицейские при поддержке Росгвардии задержали в июле прошлого года в Советском районе. Взяли с поличным: они обокрали квартиру на улице Ижорской. Собрали ценные вещи и понесли к машине, где их ждал сообщник, однако скрыться им не удалось. У полицейских уже имелась оперативная информация, и за криминальным трио велось наблюдение.
Следователи выяснили, что с апреля по июль прошлого года злоумышленники совершили квартирные кражи в четырёх районах города. Похищали деньги, драгоценности, бытовую и оргтехнику, одежду, электросамокаты, старинные часы, а также спиртное.
Были собраны доказательства по девяти эпизодам. Общий ущерб превысил 4,5 млн рублей. Потерпевшими признали 10 нижегородцев.
Во всех случаях злоумышленники сначала устанавливали «маячки». Замки вскрывали с помощью отмычек.
При обысках у задержанных часть похищенного изъяли.
Теперь в отношении одного из обвиняемых уголовное дело направлено в суд.