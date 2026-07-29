Квартирного вора будут судить за серию преступлений в Нижнем Новгороде

Троих ранее судимых злоумышленников полицейские при поддержке Росгвардии задержали в июле прошлого года в Советском районе. Взяли с поличным: они обокрали квартиру на улице Ижорской. Собрали ценные вещи и понесли к машине, где их ждал сообщник, однако скрыться им не удалось. У полицейских уже имелась оперативная информация, и за криминальным трио велось наблюдение.