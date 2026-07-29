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Проект благоустройства «Центрального квартала Правдинска» прошёл экспертизу

Положительное заключение получено 28 июля.

Экспертиза одобрила проект благоустройства общественной территории «Центральный квартал г. Правдинска». Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Работы планируют провести в границах ул. Торговой и Багратиона. В качестве экспертной организации выступил калининградский «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве». Проектную документацию готовила московская компания «М4». Указанный застройщик — администрация Правдинского муниципального округа. Положительное заключение получено 28 июля 2026 года. Форма экспертизы — государственная.

Указанную территорию площадью 1 га планируют благоустроить по проекту, вошедшему в число победителей X Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в августе 2025 года.

Квартал, согласно замыслу, должен стать комфортным и безопасным пространством с расширенными пешеходными зонами, удобными переходами, пандусами и тактильной плиткой. Также необходимо увеличить площадь озеленения, восстановить аллеи и скверы, создать тихие зоны для отдыха.

Развитию туризма должно способствовать появление новых маршрутов, включающих советские и современные объекты. Запланирован монтаж интерактивных элементов: цифровых экспозиций, табличек «с образами истории Правдинска», металлического обрамления фонтана с образами советской истории. В результате площадь должна стать визитной карточкой города.

Проект планируют реализовать в три этапа со следующим распределением финансовых ресурсов: 30,8 млн. руб. — грант из федерального бюджета в рамках конкурса, 110,8 млн. руб. — средства регионального бюджета; 3,54 млн. руб. — за счёт внебюджетных источников финансирования, 12,7 млн. руб. — средства муниципального бюджета. Изначально открытие объекта было запланировано на сентябрь 2026 года.