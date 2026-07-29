Проект благоустройства «Центрального квартала Правдинска» прошёл экспертизу

Проект планируют реализовать в три этапа со следующим распределением финансовых ресурсов: 30,8 млн. руб. — грант из федерального бюджета в рамках конкурса, 110,8 млн. руб. — средства регионального бюджета; 3,54 млн. руб. — за счёт внебюджетных источников финансирования, 12,7 млн. руб. — средства муниципального бюджета. Изначально открытие объекта было запланировано на сентябрь 2026 года.