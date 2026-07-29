Проект благоустройства «Центрального квартала Правдинска» прошёл экспертизу

Экспертиза одобрила проект благоустройства общественной территории «Центральный квартал г. Правдинска». Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.
Работы планируют провести в границах ул. Торговой и Багратиона. В качестве экспертной организации выступил калининградский «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве». Проектную документацию готовила московская компания «М4». Указанный застройщик — администрация Правдинского муниципального округа. Положительное заключение получено 28 июля 2026 года. Форма экспертизы — государственная.
Указанную территорию площадью 1 га планируют благоустроить по проекту, вошедшему в число победителей X Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в августе 2025 года.
Квартал, согласно замыслу, должен стать комфортным и безопасным пространством с расширенными пешеходными зонами, удобными переходами, пандусами и тактильной плиткой. Также необходимо увеличить площадь озеленения, восстановить аллеи и скверы, создать тихие зоны для отдыха.
Развитию туризма должно способствовать появление новых маршрутов, включающих советские и современные объекты. Запланирован монтаж интерактивных элементов: цифровых экспозиций, табличек «с образами истории Правдинска», металлического обрамления фонтана с образами советской истории. В результате площадь должна стать визитной карточкой города.
Проект планируют реализовать в три этапа со следующим распределением финансовых ресурсов: 30,8 млн. руб. — грант из федерального бюджета в рамках конкурса, 110,8 млн. руб. — средства регионального бюджета; 3,54 млн. руб. — за счёт внебюджетных источников финансирования, 12,7 млн. руб. — средства муниципального бюджета. Изначально открытие объекта было запланировано на сентябрь 2026 года.