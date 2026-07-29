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Подростков без прав на квадроциклах поймали в Нижнем Новгороде

Транспорт теперь на специализированной стоянке.

На улице Вербной в Советском районе Нижнего Новгорода мотопатруль ДПС остановил двух подростков, управлявших квадроциклами. Как сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД, водительских прав у несовершеннолетних не оказалось.

Подросткам по 13 лет. На их родителей составили административные протоколы о неисполнении обязанностей по воспитанию.

Квадроциклы помещены на специализированную стоянку.

В нижегородской Госавтоинспекции напомнили, что управление квадроциклами, мотоциклами и другими транспортными средствами несовершеннолетними, не имеющими водительского удостоверения, запрещено и представляет угрозу для жизни и здоровья детей.

Угроза есть и для окружающих, если подростки устроят ДТП.