Подростков без прав на квадроциклах поймали в Нижнем Новгороде

На улице Вербной в Советском районе Нижнего Новгорода мотопатруль ДПС остановил двух подростков, управлявших квадроциклами. Как сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД, водительских прав у несовершеннолетних не оказалось.
Подросткам по 13 лет. На их родителей составили административные протоколы о неисполнении обязанностей по воспитанию.
Квадроциклы помещены на специализированную стоянку.
В нижегородской Госавтоинспекции напомнили, что управление квадроциклами, мотоциклами и другими транспортными средствами несовершеннолетними, не имеющими водительского удостоверения, запрещено и представляет угрозу для жизни и здоровья детей.
Угроза есть и для окружающих, если подростки устроят ДТП.