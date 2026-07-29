Экс-директор Гродненского мясокомбината набрал взяток на 1,8 млн и вовлек в махинации дочь

Прокуратура передала в суд уголовное дело бывшего гендиректора Гродненского мясокомбината о взятках на 1,8 миллиона рублей, сообщил телеграм-канал ведомства.
Правоохранители установили, что с 1 июля 2019 года по 28 мая 2025 года глава предприятия получал от руководителей пяти субъектов хозяйствования взятки в виде денег и криптовалюты. Общая сумма составила 1,8 миллиона белорусских рублей. Экс-гендиректор в свои махинации вовлек ничего не знающую о взятках дочь, на криптокошельки и банковские счета которой, а также ей лично перечислялись незаконные вознаграждения.
Взятки, будучи гендиректором мясокомбината, фигурант получал за организацию закупок комплексных пищевых добавок и других компонентов у конкретных предприятий и использования их в производственной деятельности.
Ранее обвиняемым было заключено с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве. Условия соглашения фигурант выполнил полностью. Он содействовал в расследовании преступлений, уплатил полученный преступным путем доход и рассказал об иных противоправных деяниях. До суда он находится под стражей.
Уголовное дело о получении взяток в крупном и особо крупном размерах направлено в Верховный cуд.
Ранее СК показал фото ИП, который обманул минимум 30 белорусов.