Экс-директор Гродненского мясокомбината набрал взяток на 1,8 млн и вовлек в махинации дочь

Правоохранители установили, что с 1 июля 2019 года по 28 мая 2025 года глава предприятия получал от руководителей пяти субъектов хозяйствования взятки в виде денег и криптовалюты. Общая сумма составила 1,8 миллиона белорусских рублей. Экс-гендиректор в свои махинации вовлек ничего не знающую о взятках дочь, на криптокошельки и банковские счета которой, а также ей лично перечислялись незаконные вознаграждения.