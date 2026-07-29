Прокуратура проверит задержки рейсов в аэропорту Перми

Напомним, сегодня в связи с действовавшим режимом «Беспилотная опасность» приостанавливался прием и вылет рейсов в пермском аэропорту. Согласно онлайн-табло Большого Савино, отменен вылет из Перми в Москву, на два и более часа задерживаются рейсы в Санкт-Петербург, Самару и Петрозаводск.