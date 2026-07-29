Как сельские старосты меняют жизнь в нижегородских селах к лучшему

В Нижегородской области подвели итоги конкурса «Лучший староста сельского населенного пункта». Благодаря инициативам жителей в деревнях и селах появляются новые детские площадки, благоустраиваются родники и памятники, создаются зоны отдыха для всех поколений. В этом году поддержку получили 30 проектов, сообщает Pravda-nn.ru.
Одна из победительниц конкурса — жительница села Бер-Майдан Воротынского муниципального округа Вера Мазанова. В 2024 году она уже становилась лучшим старостой: тогда в центре села появились фонари и лавочки. В этом году победил ее новый проект — уличная сцена для торжественных мероприятий, которая дополнила благоустройство Красной площади, как называют жители преобразившийся центр села.
Благодаря инициативам жителей в селе постоянно идет благоустройство. Заасфальтировали практически все дороги: одну улицу по программе комплексного развития сельских территорий, другую — по проекту «Вам решать!», третью — за счет бюджета района. Осталась последняя не заасфальтированная улица, но скоро на ней будет сделано дорожное покрытие за счет областного бюджета.
Особое значение для сельчан имеет памятник воину-освободителю. Его создал в 1960-х годах местный скульптор-самоучка Александр Семенович Авдеев — фигуру солдата с автоматом он слепил из глины и цемента, покрасил бронзой, сам сделал постамент. В ближайшее время территорию вокруг памятника приведут в порядок. Жители также ухаживают за парком Победы, собирают средства на пластиковые окна и оборудование для более экономного отопления клуба.
В этом году в Воротынском округе победителями стали трое старост. Староста села Семьяны Мария Хохрина на полученные средства сделала дорожку из брусчатки к источнику у храма. Староста поселения Красный Восток Ирина Филиппова благоустроила пруд и установила там беседку с лавочками. На реализацию каждого победившего проекта выделяется до 100 тысяч рублей.
Четвертый раз выигрывает конкурс инициативных проектов староста деревни Ильина Гора Володарского округа Анна Тимофеева. Ее проект «Кинолето» позволил создать в деревне кинотеатр под открытым небом. Показы проходят на детской площадке, созданной по проекту «Вам решать!». Здесь проводятся все праздники, самодеятельные концерты, на которые собираются жители всех поколений. В деревне постоянно проживают около 250 человек, а с весны по осень — порядка 600−700.
Первый кинопоказ состоялся в мае и был приурочен к Дню Победы. Показывают фильмы патриотической направленности, современные мультфильмы, которые с удовольствием смотрят и дети, и взрослые, и даже футбольные матчи.
В прошлом году благодаря победе в конкурсе старост сделали ограждение детской площадки, расположенной рядом с дорогой, а также благоустроили контейнерную площадку для мусора. Останавливаться на этом не собираются.
Поддержку получил и проект старосты деревни Сокол Богородского округа Олега Кима по дополнительному освещению детской площадки. Сама площадка была построена три года назад, потом по инициативному проекту старост провели ее озеленение.
Олег Ким работает в сфере строительства. Когда шесть лет назад жители на сходе выбрали его старостой, ему не было и 40 лет. У него сложилась целая команда помощников из инициативных жителей разных возрастов. Они ежегодно побеждают в проектах конкурсах. До 2020 года в деревне не было ни одной заасфальтированной улицы, теперь заасфальтированы все. В прошлом году благоустроили ключ, продолжают работать над благоустройством детской площадки.