Как сельские старосты меняют жизнь в нижегородских селах к лучшему

Олег Ким работает в сфере строительства. Когда шесть лет назад жители на сходе выбрали его старостой, ему не было и 40 лет. У него сложилась целая команда помощников из инициативных жителей разных возрастов. Они ежегодно побеждают в проектах конкурсах. До 2020 года в деревне не было ни одной заасфальтированной улицы, теперь заасфальтированы все. В прошлом году благоустроили ключ, продолжают работать над благоустройством детской площадки.