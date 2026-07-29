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Школу на 1280 мест строят в «Родниковой Долине» в Волгограде

Подрядчик приступил к прокладке коммуникаций и готовит площадку для футбольного поля в Волгограде.

Источник: Комсомольская правда

В микрорайоне «Родниковая Долина» Волгограда продолжается строительство школы на 1280 мест. Подрядчик уже приступил к прокладке инженерных коммуникаций: сети водоснабжения и канализации начали монтировать на участке, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на мэрию.

Работы идут полным ходом. Строители заливают монолитные плиты перекрытий второго этажа, возводят колонны и лестничные марши. В подвальных помещениях кладут внутренние стены из кирпича. Параллельно на пришкольной территории делают вертикальную планировку — готовят место для спортивного ядра. Там появятся футбольное поле с искусственной травой, беговые дорожки, площадки для баскетбола, волейбола и подвижных игр.

На объекте работает 60 человек и 12 единиц техники. Школу строят по нацпроекту «Молодежь и дети». Сдать здание планируют в 2027 году.