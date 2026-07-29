Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске с 4 по 10 августа сократят маршрут трамвая № 13

Связано это с проведением работ на улице Зыряновской.

Источник: Департамент транспорта мэрии города Новосибирска

В Новосибирске изменится график движения трамваев из-за ремонта путей. Работы на улице Зыряновской начнутся поздно вечером 4 августа и завершатся рано утром 10 августа. В этот период трамвай № 13, который связывает Гусинобродское шоссе и улицу Писарева, будет работать по сокращенному пути. Об этом сообщили в департаменте транспорта мэрии Новосибирска.

Трамваи будут курсировать от конечной остановки «Гусинобродское шоссе» до остановки «Сад Мичуринцев». Пассажиры смогут садиться в транспорт и выходить из него на следующих пунктах: «Гусинобродское шоссе», «Ул. Карбышева», «Ул. Толбухина», «Волочаевский ж/м», «Ул. Куприна» и «Сад Мичуринцев».

В обоих направлениях движение будет организовано с учетом этих изменений.