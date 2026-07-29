В Новосибирске с 4 по 10 августа сократят маршрут трамвая № 13

В Новосибирске изменится график движения трамваев из-за ремонта путей. Работы на улице Зыряновской начнутся поздно вечером 4 августа и завершатся рано утром 10 августа. В этот период трамвай № 13, который связывает Гусинобродское шоссе и улицу Писарева, будет работать по сокращенному пути. Об этом сообщили в департаменте транспорта мэрии Новосибирска.