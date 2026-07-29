Завершение I фазы испытаний онковакцины «Энтеромикс» планируется до конца года

НОВОСИБИРСК, 29 июля. /ТАСС/. Завершение первого этапа клинических исследований онковакцины «Энтеромикс» планируется до конца 2026 года. Такими данными в обзорном докладе об онколитических вирусах поделился вирусолог, академик РАН Сергей Нетесов.
Вакцина «Энтеромикс» создана НМИЦ радиологии Минздрава России и Институтом молекулярной биологии имени Энгельгардта. В ходе доклинических испытаний препарат показал высокую эффективность.
«Третье испытание, которое приведено в российской базе данных — это препарат “Энтеромикс” на основе нескольких энтеровирусов. Препарат этот получен Институтом молекулярной биологии имени Энгельгардта. Здесь обозначена дата окончания — конец нынешнего года», — сказал он на конференции «Инженерная биология и биофармацевтика».
В конце 2025 года гендиректор НМИЦ радиологии, главный онколог Минздрава России Андрей Каприн сообщал, что в центре идет первое клиническое исследование онколитической вакцины «Энтеромикс». Ученые подробно изучают переносимость и определяют оптимальность дозы. Только после ее завершения и одобрения переходят ко II и III фазам, где оценивается терапевтический эффект на большем количестве пациентов, что позволяет препарату выйти на рынок.
С 28 по 31 июля 2026 года в Новосибирске проходит Всероссийская конференция с международным участием «Инженерная биология и биофармацевтика», приуроченная к 100-летию со дня рождения академика Д. Г. Кнорре. Организатором выступает Институт химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ СО РАН). Среди тем конференции — вопросы, связанные с разработкой терапевтических препаратов и вакцин.