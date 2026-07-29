Завершение I фазы испытаний онковакцины «Энтеромикс» планируется до конца года

В конце 2025 года гендиректор НМИЦ радиологии, главный онколог Минздрава России Андрей Каприн сообщал, что в центре идет первое клиническое исследование онколитической вакцины «Энтеромикс». Ученые подробно изучают переносимость и определяют оптимальность дозы. Только после ее завершения и одобрения переходят ко II и III фазам, где оценивается терапевтический эффект на большем количестве пациентов, что позволяет препарату выйти на рынок.