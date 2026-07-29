Испытания первого в РФ онкопрепарата на основе вируса потребуют 500 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 29 июля. /ТАСС/. Вторая фаза клинических испытаний первого в России онкопрепарата на основе вируса оценивается в сумму около 500 млн рублей. Они займут порядка трех лет, сообщила старший научный сотрудник Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Елена Кулигина.
«Она (вторая фаза испытаний — прим. ТАСС) минимально укладывается в 500 млн рублей. Мы за первую фазу отдали 156 млн рублей», — сказала она в кулуарах конференции «Инженерная биология и биофармацевтика» в Новосибирске.
Кулигина уточнила, что коллектив ученых рассматривает сотрудничество с департаментом здравоохранения Москвы, который при проведении клинических исследований в подведомственных центрах выделяет субсидии. По словам исследовательницы, для получения валидных результатов второй фазы испытаний необходимо как минимум три года и обширная база медицинских центров. «Как минимум это проведение исследований и год наблюдения, то есть это 36 месяцев обозрения. Это три года как минимум, чтобы получить окончательный результат», — подчеркнула Кулигина.
Препарат разработан Институтом химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, центром «Вектор» Роспотребнадзора в партнерстве с ООО «Онкостар» (резидент «Сколково»). В октябре 2024 года в институте сообщили об успешном завершении первой фазы клинических испытаний препарата против рака молочной железы. Они не только подтвердили его безопасность, но и показали эффективность в подавлении роста опухоли.
Первая фаза испытаний проходила в четырех медучреждениях, основным местом исследований стал центр онкологии им. Н. Н. Петрова в Санкт-Петербурге. В исследовании принимали участие пациентки, находящиеся в терминальной стадии заболевания. После введения препарата примерно у 55% пациенток врачи наблюдали уменьшение размеров опухоли и стабилизацию процесса.
Для борьбы с онкологическими заболеваниями недавно начали использовать так называемые онколитические вирусы, модифицированные таким образом, что они лишены генов, вызывающих развитие самых неприятных симптомов вирусной инфекции. Вместо них встроены гены, стимулирующие противоопухолевый иммунитет. Измененный вирус проникает преимущественно в раковые клетки и разрушает их. Далее вирус стимулирует собственный иммунитет человека, и организм начинает сам бороться с раковыми клетками.
О конференции.
С 28 по 31 июля 2026 года в Новосибирске проходит Всероссийская конференция с международным участием «Инженерная биология и биофармацевтика», приуроченная к 100-летию со дня рождения академика Д. Г. Кнорре. Организатором выступает Институт химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ СО РАН). Среди тем конференции — вопросы, связанные с разработкой терапевтических препаратов и вакцин.