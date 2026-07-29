Испытания первого в РФ онкопрепарата на основе вируса потребуют 500 млн рублей

Кулигина уточнила, что коллектив ученых рассматривает сотрудничество с департаментом здравоохранения Москвы, который при проведении клинических исследований в подведомственных центрах выделяет субсидии. По словам исследовательницы, для получения валидных результатов второй фазы испытаний необходимо как минимум три года и обширная база медицинских центров. «Как минимум это проведение исследований и год наблюдения, то есть это 36 месяцев обозрения. Это три года как минимум, чтобы получить окончательный результат», — подчеркнула Кулигина.