Исследование: постоянная нехватка денег ускоряет старение мозга

В рамках исследования ученые изучили клинические данные почти трех тысяч участников 1946 года рождения. Финансовое состояние добровольцев оценивалось в возрасте 26, 43 и 53 лет, одновременно с этим проводилась оценка когнитивных функций и МРТ головного мозга. Было установлено, что устойчиво низкий уровень дохода и дефицит средств на базовые потребности напрямую коррелируют с ухудшением памяти к 53 годам. Как показывают данные нейровизуализации, низкий доход также связан с увеличением объема желудочков мозга, что служит прямым признаком атрофии органа.