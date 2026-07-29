Исследование: постоянная нехватка денег ускоряет старение мозга

Согласно публикации журнала Innovation in Aging, ссылающегося на руководителя исследования из Лондонского университетского колледжа Жака Уэлса, хронические финансовые трудности на протяжении жизни негативно влияют на работу головного мозга после 50 лет и ускоряют его атрофию в пожилом возрасте.
В рамках исследования ученые изучили клинические данные почти трех тысяч участников 1946 года рождения. Финансовое состояние добровольцев оценивалось в возрасте 26, 43 и 53 лет, одновременно с этим проводилась оценка когнитивных функций и МРТ головного мозга. Было установлено, что устойчиво низкий уровень дохода и дефицит средств на базовые потребности напрямую коррелируют с ухудшением памяти к 53 годам. Как показывают данные нейровизуализации, низкий доход также связан с увеличением объема желудочков мозга, что служит прямым признаком атрофии органа.
Авторы работы отмечают, что воздействие бедности на когнитивные способности было значительно сильнее выражено у мужчин, а также у носителей гена APOE-ε4, который обусловливает предрасположенность к болезни Альцгеймера. Исследователи подчеркивают, что оказание поддержки финансово неблагополучным группам населения в трудоспособном возрасте может служить действенной мерой профилактики деменции среди стареющего населения.