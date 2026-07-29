Наталья Пенская вошла в состав Общественной палаты Волгоградской области

Наталия Пенская — нотариус с образованием юриста. В системе нотариата трудится с 2001 года: прошла путь от референта до советника президента Нотариальной палаты региона, а с 2023 года ведёт самостоятельную нотариальную деятельность. Помимо профессиональной работы, она более десяти лет была помощником члена Общественной палаты, что дало ей опыт участия в общественной повестке.