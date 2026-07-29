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Наталья Пенская вошла в состав Общественной палаты Волгоградской области

На заседании 28 июля члены региональной Общественной палаты VIII созыва единогласно проголосовали за включение.

На заседании 28 июля члены региональной Общественной палаты VIII созыва единогласно проголосовали за включение в свой состав Наталии Пенской. Как сообщили в пресс-службе облдумы, голосование проходило по вопросу замещения вакантного мандата, освободившегося в установленном порядке.

Процедура выдвижения началась 9 июля, когда Волгоградская областная Дума объявила о старте отбора кандидатов от общественных объединений. Приём документов шёл с 10 по установленный срок. Заседание провела председатель палаты Татьяна Гензе, которая представила кандидатуру от местного общественного объединения. По итогам открытого голосования предложение было поддержано единогласно.

Наталия Пенская — нотариус с образованием юриста. В системе нотариата трудится с 2001 года: прошла путь от референта до советника президента Нотариальной палаты региона, а с 2023 года ведёт самостоятельную нотариальную деятельность. Помимо профессиональной работы, она более десяти лет была помощником члена Общественной палаты, что дало ей опыт участия в общественной повестке.

Фото: Волгоградская областная Дума.