Стоматолог объяснила, на что обратить внимание при выборе зубной пасты

«Пасты из массового сегмента обычно сочетают профилактические и лечебные свойства — они рассчитаны на широкий круг пользователей и считаются универсальными. Однако если вы хотите подобрать средство, максимально подходящее именно вам, лучше проконсультироваться со стоматологом. Врач проведет осмотр и даст персональные рекомендации по выбору пасты с учетом состояния ваших зубов и десен», — сказала Патлатая «Ленте.ру».