Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стоматолог объяснила, на что обратить внимание при выборе зубной пасты

Врач Патлатая: состояние зубов и десен должно учитываться при выборе пасты.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Состояние зубов и десен должно учитываться при выборе пасты, а для индивидуального подбора лучше проконсультироваться со специалистом, рассказала доцент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения, хирург-стоматолог Надежда Патлатая.

«Пасты из массового сегмента обычно сочетают профилактические и лечебные свойства — они рассчитаны на широкий круг пользователей и считаются универсальными. Однако если вы хотите подобрать средство, максимально подходящее именно вам, лучше проконсультироваться со стоматологом. Врач проведет осмотр и даст персональные рекомендации по выбору пасты с учетом состояния ваших зубов и десен», — сказала Патлатая «Ленте.ру».

По словам стоматолога, при выборе пасты важно учитывать ее состав: в регионах с высоким содержанием фтора в воде лучше выбирать средства без фторида, но с кальцием.

Эксперт также отметила, что отбеливающие пасты не стоит использовать постоянно — они могут повредить эмаль из-за агрессивных веществ. При проблемах с деснами могут помочь пасты с антимикробным действием, но использовать их стоит только по рекомендации врача, чтобы не нарушить микрофлору полости рта, пояснила врач.