Стоматолог объяснила, на что обратить внимание при выборе зубной пасты

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Состояние зубов и десен должно учитываться при выборе пасты, а для индивидуального подбора лучше проконсультироваться со специалистом, рассказала доцент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения, хирург-стоматолог Надежда Патлатая.
«Пасты из массового сегмента обычно сочетают профилактические и лечебные свойства — они рассчитаны на широкий круг пользователей и считаются универсальными. Однако если вы хотите подобрать средство, максимально подходящее именно вам, лучше проконсультироваться со стоматологом. Врач проведет осмотр и даст персональные рекомендации по выбору пасты с учетом состояния ваших зубов и десен», — сказала Патлатая «Ленте.ру».
По словам стоматолога, при выборе пасты важно учитывать ее состав: в регионах с высоким содержанием фтора в воде лучше выбирать средства без фторида, но с кальцием.
Эксперт также отметила, что отбеливающие пасты не стоит использовать постоянно — они могут повредить эмаль из-за агрессивных веществ. При проблемах с деснами могут помочь пасты с антимикробным действием, но использовать их стоит только по рекомендации врача, чтобы не нарушить микрофлору полости рта, пояснила врач.