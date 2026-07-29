На Дону в детских лагерях создали укрытия от БПЛА и ракет

В детских лагерях Ростовской области обустроили укрытия на случай беспилотной и ракетной опасности. Об этом говорится в отчёте регионального уполномоченного по правам ребёнка Тамары Шевченко за 2025 год.
Согласно рекомендациям Главного управления МЧС России по Ростовской области, убежища разместили в подвальных помещениях либо в коридорах с несущими конструкциями и без окон — всего оборудовано 56 укрытий.
Перед началом оздоровительных смен лагеря проверили межведомственные группы совместно с сотрудниками Росгвардии. Специалисты оценили состояние инженерно‑технических средств, обеспечивающих безопасность объектов.
Дополнительно организации отдыха и оздоровления усилили систему защиты: установили дополнительные камеры видеонаблюдения, обновили ограждения и закупили ручные металлодетекторы.