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На Дону в детских лагерях создали укрытия от БПЛА и ракет

Об этом в своем отчете за 2025 год сообщила региональный уполномоченный по правам ребенка Тамара Шевченко.

В детских лагерях Ростовской области обустроили укрытия на случай беспилотной и ракетной опасности. Об этом говорится в отчёте регионального уполномоченного по правам ребёнка Тамары Шевченко за 2025 год.

Согласно рекомендациям Главного управления МЧС России по Ростовской области, убежища разместили в подвальных помещениях либо в коридорах с несущими конструкциями и без окон — всего оборудовано 56 укрытий.

Перед началом оздоровительных смен лагеря проверили межведомственные группы совместно с сотрудниками Росгвардии. Специалисты оценили состояние инженерно‑технических средств, обеспечивающих безопасность объектов.

Дополнительно организации отдыха и оздоровления усилили систему защиты: установили дополнительные камеры видеонаблюдения, обновили ограждения и закупили ручные металлодетекторы.

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