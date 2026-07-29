«Терра» выиграла еще один контракт на ремонт курских дорог за 257 млн рублей

По данным Rusprofile, ООО «Терра» было зарегистрировано в декабре 2014 года в Курской области. Основной вид деятельности — строительство автодорог и автомагистралей. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. 99% принадлежат московскому ООО «Снабстрой» (в нем доля Сергея Ракчеева равняется 99%, Андрея Локтионова — 1%), торгующее лесо- и строительными материалами, 1% — лично господину Локтионову. Генеральный директор — Сергей Сургуч. По итогам 2025 года выручка составила 5,3 млрд руб., чистая прибыль — 481,5 млн. Годом ранее показатели равнялись 2,5 млрд руб. и 18 млн руб. соответственно. С 2019 года компания выиграла 123 госконтракта на 24 млрд руб. в сумме.