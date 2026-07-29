Аналитики назвали популярного у воронежцев мобильного оператора

Отмечается, что голосовая связь и мобильный интернет оператора доступны на территории, где проживает более 99% населения региона. Только за 2025 год в зону покрытия вошли 69 малых населенных пунктов в 24 районах, таким образом, более 19 тысяч жителей были впервые обеспечены стабильной связью.