Аналитики назвали популярного у воронежцев мобильного оператора

По результатам исследования рынка сотовой связи от «ТМТ Консалтинг», наибольшая абонентская база в регионе у T2. Услуги оператора доступны на территории, где проживает более 99% населения области.
Во втором квартале 2026 года независимая компания «ТМТ Консалтинг» провела исследование рынка сотовой связи в ряде регионов России. В Воронежской области анализ ответов респондентов показал, что среди операторов «большой четверки» больше всего абонентов у Т2.
Отмечается, что голосовая связь и мобильный интернет оператора доступны на территории, где проживает более 99% населения региона. Только за 2025 год в зону покрытия вошли 69 малых населенных пунктов в 24 районах, таким образом, более 19 тысяч жителей были впервые обеспечены стабильной связью.
В 2026 году продолжаются работы по оптимизации сетевой инфраструктуры: модернизировано 10% базовых станций в регионе и выведены в эфир новые объекты связи в Воронеже, Борисоглебске и в Бобровском, Верхнемамонском, Верхнехавском, Грибановском, Калачеевском, Лискинском, Новоусманском, Петропавловском, Рамонском, Россошанском, Хохольском районах. Ведутся работы по улучшению покрытия на территории Воронежского и Борисоглебского городских округов, Аннинского, Калачеевского, Лискинского, Новоусманского, Рамонского, Россошанского и Семилукского районов.
«Для нас это не просто статистический показатель, а подтверждение доверия пользователей. Несмотря на внешние ограничения в передаче данных, мы продолжаем развивать техническую инфраструктуру в Воронежской области, расширять покрытие и емкость сети», — подчеркнул директор макрорегиона «Черноземье» T2 Дмитрий Садыков.