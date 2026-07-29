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Проекты еще на 8 млрд рублей будут реализованы в Нижегородской области

Суммарно реализация проектов позволит создать почти 850 новых рабочих мест.

Совет по земельным и имущественным отношениям одобрил выделение участков под 16 проектов в Нижегородской области — общий объём инвестиций превысит 8 млрд рублей. Итоги заседания от 28 июля озвучили в пресс‑службе правительства Нижегородской области.

Среди ключевых инициатив — производство льноволокна в Шарангском округе: ООО «Котонин» планирует вложить 2,7 млрд рублей и создать около 200 рабочих мест. Запуск намечен на III квартал 2027 года.

Также поддержаны проекты в Нижнем Новгороде, Дзержинске и Арзамасе: строительство гостиничного комплекса, производств спецодежды, сухих бетонных смесей, металлоконструкций, бурового оборудования, модульных зданий и пекарни. Суммарно реализация проектов позволит создать почти 850 новых рабочих мест.

В правительстве региона подчеркнули, что поддержка бизнеса — часть нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее 27 млн рублей пеней потребовали с проектировщика Восточного обхода Нижнего.