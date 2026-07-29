Две деревни в Нижегородской области переименуют в хутора

Две деревни в Варнавинском районе Нижегородской области переименуют в хутора. Закон вступит в силу с 1 января 2027 года. Соответствующие проекты Совет депутатов округа внес в Законодательное собрание.
Речь идет о деревне Антониха в Богородском сельсовете и деревне Прудовка в Михаленинском сельсовете. Оба населенных пункта переименуют в хутора из-за того, что Варнавинском районе ввиду исторических и иных традиций были образованы сразу по две деревни с одинаковыми названиями. Так, деревни Антониха и Прудовка существуют еще и в Шудском сельсовете.
Отмечается также, что в деревне Антониха никто не зарегистрирован, а жители деревни Прудовка не стали возражают против переименования.