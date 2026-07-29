Жители региона в режиме реального времени могут следить за ремонтом дорог

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Узнавать, как продвигаются дорожные работы, сроки, стадию работ и подрядчиков, можно в режиме реального времени.
Достаточно зайти на сайт «112» в раздел «Дороги», где расположена интерактивная карта. На ней указана не только основная информация о ремонте трасс и городских магистралей, но и фотографии «до» и «после». В будущем планируют добавить информацию обо всех муниципальных образованиях края.
«Мы создали этот раздел для удобства жителей. При планировании поездок можно быстро проверить, ведутся ли работы на нужном участке, каковы их сроки и стадия завершения. Это поможет водителям заранее скорректировать маршрут и быть внимательнее на тех отрезках, где сегодня работают дорожные службы», — прокомментировал министр транспорта Красноярского края Дмитрий Зотин.
Отметим, что в разделе есть данные по объектам начиная с 2020 года и планы на 2027−2028 годы, чтобы жители могли видеть масштаб и динамику.
В этом году в крае ремонтируют 87 объектов регионального и местного значения. В настоящее время дорожные работы охватывают 59 участков региональных трасс общей длиной 168 км. Активная фаза ведётся на 46 объектах, 5 участков уже сданы. Выполняется ремонт четырёх мостовых сооружений в Канском, Дзержинско-Тасеевском и Козульском районах. В Красноярске ремонтируются 24 городские магистрали (протяжённостью 42 км): на 12 объектах ремонт продолжается, 11 готовы.