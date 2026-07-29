Жители региона в режиме реального времени могут следить за ремонтом дорог

«Мы создали этот раздел для удобства жителей. При планировании поездок можно быстро проверить, ведутся ли работы на нужном участке, каковы их сроки и стадия завершения. Это поможет водителям заранее скорректировать маршрут и быть внимательнее на тех отрезках, где сегодня работают дорожные службы», — прокомментировал министр транспорта Красноярского края Дмитрий Зотин.