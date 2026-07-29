Летние аномалии: как себя чувствуют дороги Беларуси после экстремальной жары?

Не так давно Беларусь ощутила на себе дыхание тропического зноя — с 20-х чисел июня и до начала июля столбик термометра в некоторых городах страны приближался к отметке +40°С. А в Пинске 29 июня и вовсе был побит национальный температурный рекорд -после 14:00 воздух там прогрелся до +40,4°С.
Такая жара, по оценкам синоптиков, считается для Беларуси не только аномальной, но и экстремальной. А, как известно, это негативно сказывается не только на самочувствии человека, но и на состоянии автомобильных дорог. Дело в том, что знойная погода приводит к плавлению асфальта, появлению колейности, образованию сдвигов и наплывов на дорогах.
Сказались ли нынешние погодные аномалии на состоянии белорусских дорог и качестве дорожного полотна, корреспондент Sputnik обсудила с начальником управления технического надзора республиканского унитарного предприятия «Белдорцентр» Юрием Кирченко.
Качество дорог не пострадало.
По словам эксперта, в летний период года при высоких значениях температуры воздуха (+25°С и выше) температура асфальтобетонных слоев покрытия достигает +50°С и более. Это негативно сказывается на прочности всей конструкции дорожного полотна — она снижается в полтора и более раз.
В таких условиях покрытие под воздействием осевых нагрузок тяжеловесных транспортных средств подвержено пластическим деформациям, что приводит к снижению безопасности дорожного движения.
В связи с этим, каждый год в стране на летний период вводятся временные ограничения по сети республиканских автодорог с асфальтобетонным покрытием с 11:00 до 20:00 при дневной температуре воздуха выше +25°С. Максимальная нагрузка на одиночную ось транспорта в этот период не должна быть более 6 тонн.
«Это позволяет снизить избыточное воздействие на автомобильные дороги от проезда тяжеловесных транспортных средств и, как следствие, уменьшить образование дефектов дорожного полотна. Поэтому в этом году жаркая погода не оказала сильного влияния на состояние белорусских дорог», — подчеркнул начальник управления.
Как следят за состоянием дорог?
Кирченко также рассказал, что в Беларуси для оценки состояния дорожного полотна во время жаркой погоды проводятся патрульные осмотры дорог, в ходе которых могут выявляться дефекты. Далее владельцы автомобильных дорог (госорганы и специализированные предприятия, за которыми закреплены дороги — Sputnik) принимают меры по их оперативному устранению.
Кроме того, одним из уровней контроля за состоянием автомобильных дорог является их диагностика. Ее результаты также используются для принятия мер реагирования, если выявляются такие участки дорог, где ровность покрытия или коэффициент сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием не соответствуют установленным нормам.
Что касается дефектов, возникающих под влиянием высоких температур, к ним, по словам специалиста, относятся деформации верхнего слоя дорожного покрытия (колея, сдвиги, волны, вертикальное смещение плит на бетонном покрытии).
Для их ликвидации есть установленные сроки. К примеру, сроки ликвидации колеи и вертикального смещения плит регламентируются планами проведения текущих и капитальных ремонтов, а сдвиги, волны глубиной более трех сантиметров должны быть устранены в течение двух суток.
Представитель «Белдорцентра» также проинформировал, что любой пользователь автомобильных дорог может сообщить об обнаруженном дефекте дорожного полотна. Для этого ему необходимо позвонить на короткий номер 125 — это единый номер дорожной службы республиканских автомобильных дорог.