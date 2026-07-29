Летние аномалии: как себя чувствуют дороги Беларуси после экстремальной жары?

Такая жара, по оценкам синоптиков, считается для Беларуси не только аномальной, но и экстремальной. А, как известно, это негативно сказывается не только на самочувствии человека, но и на состоянии автомобильных дорог. Дело в том, что знойная погода приводит к плавлению асфальта, появлению колейности, образованию сдвигов и наплывов на дорогах.