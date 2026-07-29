Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронеже 21-летний парень едва не лишился зубов из-за любви к газировкам

Молодой человек обратился к стоматологам с серьёзной эрозией эмали от кислотных напитков, а также кариозными поражениями каждого зуба.

Источник: АиФ Воронеж

Стоматологи из Воронежа на протяжении полугода восстанавливали зубы 21-летнего любителя газировки. Подробностями поделились в региональном министерстве здравоохранения в среду, 29 июля.

Парень обратился в областную клиническую стоматологическую поликлинику с серьёзной эрозией эмали от кислотных напитков, а также кариозными поражениями каждого зуба.

По словам врачей, у пациента пострадали все зубы у самой десны, что типично для последствий «Кока-Колы». Пришеечная область — это самая уязвимая зона, где эмаль анатомически тоньше всего. Обычные пломбы на ней не держатся, поскольку они выпадают вместе с остатками истончённой ткани. В связи с этим в данном случае речь идёт уже не о лечении кариеса, а о тотальном восстановлении зуба.

Специалисты объяснили, что газированные напитки работают сразу по двум фронтам: ортофосфорная кислота буквально растворяет поверхностный слой эмали за считаные месяцы, а сахар питает бактерии, которые завершают разрушение дентина.

В поликлинике пациенту провели полную эстетическую и функциональную реабилитацию. Лечение проводилось в несколько визитов. Чтобы вернуть молодому человеку возможность нормально жевать и открыто улыбаться, стоматологи выполнили реставрацию всех зубов композитным материалом.

Спустя полгода зубы удалось вернуть в практически прежний вид. Теперь они выглядят естественно, а функция жевания восстановилась.

Узнать больше по теме
Воронеж: город воинской славы и столица Черноземья
Воронеж — один из крупнейших городов Центральной России, который занимает особое место в российской истории. Благодаря выгодному расположению на юге европейской части страны Воронеж остается важным транспортным узлом и центром Черноземья: собрали о нем главное.
Читать дальше