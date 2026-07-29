В Воронеже 21-летний парень едва не лишился зубов из-за любви к газировкам

Стоматологи из Воронежа на протяжении полугода восстанавливали зубы 21-летнего любителя газировки. Подробностями поделились в региональном министерстве здравоохранения в среду, 29 июля.
Парень обратился в областную клиническую стоматологическую поликлинику с серьёзной эрозией эмали от кислотных напитков, а также кариозными поражениями каждого зуба.
По словам врачей, у пациента пострадали все зубы у самой десны, что типично для последствий «Кока-Колы». Пришеечная область — это самая уязвимая зона, где эмаль анатомически тоньше всего. Обычные пломбы на ней не держатся, поскольку они выпадают вместе с остатками истончённой ткани. В связи с этим в данном случае речь идёт уже не о лечении кариеса, а о тотальном восстановлении зуба.
Специалисты объяснили, что газированные напитки работают сразу по двум фронтам: ортофосфорная кислота буквально растворяет поверхностный слой эмали за считаные месяцы, а сахар питает бактерии, которые завершают разрушение дентина.
В поликлинике пациенту провели полную эстетическую и функциональную реабилитацию. Лечение проводилось в несколько визитов. Чтобы вернуть молодому человеку возможность нормально жевать и открыто улыбаться, стоматологи выполнили реставрацию всех зубов композитным материалом.
Спустя полгода зубы удалось вернуть в практически прежний вид. Теперь они выглядят естественно, а функция жевания восстановилась.