В Воронеже 21-летний парень едва не лишился зубов из-за любви к газировкам

По словам врачей, у пациента пострадали все зубы у самой десны, что типично для последствий «Кока-Колы». Пришеечная область — это самая уязвимая зона, где эмаль анатомически тоньше всего. Обычные пломбы на ней не держатся, поскольку они выпадают вместе с остатками истончённой ткани. В связи с этим в данном случае речь идёт уже не о лечении кариеса, а о тотальном восстановлении зуба.