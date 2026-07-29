Для пассажиров регулярных речных судов Москвы ввели скидку 50%

«Для утренних поездок на двух маршрутах “ЗИЛ — Печатники” и “Новоспасский — ЗИЛ” разработали выгодный тариф. Цена проезда по нему будет на 50% дешевле. Такой подход сделает электросуда еще доступнее», — сказал собеседник агентства.
По его словам, тариф будет действовать с 7:00 до 11:00 в будние дни. Таким образом, стоимость проезда на 2-м и 3-м регулярных маршрутах речного электротранспорта при оплате проезда по биометрии составит 115 рублей, при оплате по тарифу «Кошелек» картой «Тройка» — 165 рублей и при оплате банковской картой — 190 рублей.
Новый тариф будет работать с 1 августа 2026 года до окончания действия летних тарифов 15 октября. Как сообщили ТАСС в ГКУ «Организатор перевозок», в зоне притяжения 2-го и 3-го речных маршрутов находятся 14 жилых кварталов и 13 бизнес-центров. Таким образом, более 750 тыс. жителей столицы смогут пользоваться выгодным утренним тарифом для комфортных поездок.
Протяженность второго маршрута «ЗИЛ — Печатники» — более 11 км. Он объединил развивающиеся жилые кварталы юга и юго-востока столицы. Сейчас на нем открыты 9 причалов. Третий регулярный маршрут «Новоспасский — ЗИЛ» связал 4 района города — Даниловский, Таганский, Южнопортовый, Замоскворечье. Речной маршрут включает 6 остановок, в том числе 4 новых причала: «Новоспасский», «Дербеневская набережная», «Торпедо», «Симоновский». Протяженность маршрута — более 5 км.