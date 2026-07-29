Для пассажиров регулярных речных судов Москвы ввели скидку 50%

По его словам, тариф будет действовать с 7:00 до 11:00 в будние дни. Таким образом, стоимость проезда на 2-м и 3-м регулярных маршрутах речного электротранспорта при оплате проезда по биометрии составит 115 рублей, при оплате по тарифу «Кошелек» картой «Тройка» — 165 рублей и при оплате банковской картой — 190 рублей.