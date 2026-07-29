Евгений Латышонок перешёл из «Зенита» в ФК «Нижний Новгород»: контракт до 2029 года

В 2019 году вратарь перешёл в калининградскую «Балтику», где провёл пять сезонов и выиграл серебряные медали Первой лиги (Лига PARI). Летом 2024‑го Латышонок стал игроком «Зенита», в составе которого дважды завоёвывал Суперкубок России (2024, 2026) и однажды — чемпионский титул (2026). В сезоне‑2025/26 он провёл за петербуржцев 13 матчей во всех турнирах.