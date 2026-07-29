Евгений Латышонок перешёл из «Зенита» в ФК «Нижний Новгород»: контракт до 2029 года

ФК «Нижний Новгород» объявил о переходе вратаря Евгения Латышонка из «Зенита». 28‑летний голкипер подписал с нижегородским клубом трёхлетний контракт.
Латышонок родился 21 июня 1998 года в станице Гиагинская (Республика Адыгея) и является воспитанником академии «Краснодара». В молодёжной команде «быков» он стал победителем молодёжного первенства России сезона‑2017/18, выступал за вторую и третью команды клуба и привлекался в юношескую сборную России.
В 2019 году вратарь перешёл в калининградскую «Балтику», где провёл пять сезонов и выиграл серебряные медали Первой лиги (Лига PARI). Летом 2024‑го Латышонок стал игроком «Зенита», в составе которого дважды завоёвывал Суперкубок России (2024, 2026) и однажды — чемпионский титул (2026). В сезоне‑2025/26 он провёл за петербуржцев 13 матчей во всех турнирах.
«Евгений, рады приветствовать тебя в Нижнем Новгороде! Желаем успешной игры и как можно больше побед в составе нашей команды», — говорится в сообщении клуба.
Ранее сообщалось, что ФК «Нижний Новгород» запускает благотворительный проект «Футбол во благо».