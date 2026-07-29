В Зеленоградском районе со склада мясокомбината похитили дорогое оборудование

Подозреваемый уже задержан. Это 23-летний парень, который работал электромехаником и имел допуск к производственным участкам. В течение недели он вынес со склада несколько перекрутчиков и десятки различных составных частей для агрегатов. Ущерб организации превысил 8 млн рублей.