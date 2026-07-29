Результаты работы Группы Сбер по МСФО за 6 месяцев 2026 года

С начала года совокупный кредитный портфель увеличился на 3,9% в реальном выражении до 52,6 трлн руб. Объем корпоративного кредитования прибавил 2,9%, а розничного — 5,6% благодаря положительной динамике во всех продуктах. К концу второго квартала спрос на ипотеку с господдержкой вырос на фоне планируемых изменений условий семейной ипотеки. Одновременно снижение ставок в экономике стимулировало рост интереса клиентов к рыночным ипотечным программам и повысило активность в потребительском кредитовании. Средства частных клиентов за этот же период выросли на 3,0% (без учета валютной переоценки) и достигли 34,5 трлн руб. Благодаря этому Сбер укрепил лидерство на рынке розничных услуг: доля Сбера в кредитовании физлиц превысила 50%, а в привлеченных средствах достигла 45%.