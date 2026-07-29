Жители Янтарного вновь пожаловались на слив сточных вод на Центральный пляж

После публикаций прокуратура Калининградской области начала проверку. Как сообщала пресс-служба ведомства, на место выезжали сотрудники природоохранной прокуратуры совместно с представителями Росприроднадзора и администрации муниципалитета. В прокуратуре заявляли, что устанавливается правообладатель колодца, из которого, по предварительной информации, осуществлялся сброс сточных вод. По итогам проверки при наличии оснований обещали рассмотреть вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.