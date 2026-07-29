Жители Янтарного вновь пожаловались на слив сточных вод на Центральный пляж

В редакцию «Нового Калининграда» обратились жители Янтарного, заявившие о продолжающемся сливе сточных вод на Центральный пляж поселка. По их словам, проблема сохраняется с февраля 2026 года, несмотря на проведенную ранее проверку надзорных органов.
Как утверждают заявители, на пляж вытекает темная жидкость с характерным неприятным запахом. По их данным, стоки поступают из канализационного коллектора, расположенного на пляже и скрытого под песком в водоохранной зоне. Жители связывают слив с расположенными поблизости туалетами и объектами общественного питания.
«В разгар туристического сезона на знаменитом пляже Янтарного случилась дурно пахнущая история. На Центральный пляж течёт канализация из туалетов и кафе», — говорится в обращении, поступившем в редакцию.
Авторы обращения также отмечают, что аналогичная ситуация уже становилась предметом общественного внимания в феврале этого года. Тогда о сливе сточных вод на пляж сообщали местные жители и СМИ.
Видео: очевидец.
После публикаций прокуратура Калининградской области начала проверку. Как сообщала пресс-служба ведомства, на место выезжали сотрудники природоохранной прокуратуры совместно с представителями Росприроднадзора и администрации муниципалитета. В прокуратуре заявляли, что устанавливается правообладатель колодца, из которого, по предварительной информации, осуществлялся сброс сточных вод. По итогам проверки при наличии оснований обещали рассмотреть вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
По словам жителей, с момента начала проверки проблема не была устранена, а слив продолжается до сих пор.
«Новому Калининграду» не удалось оперативно получить комментарий от администрации Янтарного округа. Редакция направила официальные запросы с просьбой сообщить о результатах проведенной проверки и о мерах, принятых для устранения возможного сброса сточных вод на пляж.