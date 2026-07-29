В Оренбургской области прошла конференция для социальных предпринимателей

После деловой программы гостей ждала церемония награждения победителей конкурса «Вектор добра 2026». Конкурс уже не первый год по стране помогает находить и поддерживать людей, которые совмещают бизнес с реальной пользой для общества: работают с людьми с инвалидностью, развивают образовательные и социальные инициативы, а также создают рабочие места там, где это особенно нужно. В этом году Оренбургская область вошла в число регионов, где провели конкурс и отобрали шесть победителей, чьи проекты получат финансовую поддержку для дальнейшего развития.