В Оренбургской области прошла конференция для социальных предпринимателей

Конференция для социальных предпринимателей состоялась 17 июля в Оренбургской области в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в аппарате губернатора и правительства региона.
В ходе деловой программы выступили два спикера-эксперта, которые поделились актуальными трендами и практическими инструментами для развития социального бизнеса. Первым спикером стал руководитель региональных проектов фонда «Наше будущее» Денис Богатов. Он рассказал о трендах, которые становятся новым стандартом в социальном предпринимательстве. Руководитель маркетингового агентства «Формула М» и эксперт по стратегическому маркетингу и развитию брендов Марина Михайлова провела мастер-класс «Коллаборации для бизнеса: как объединяться, чтобы расти вместе — охваты, просмотры и реальный социальный эффект».
После деловой программы гостей ждала церемония награждения победителей конкурса «Вектор добра 2026». Конкурс уже не первый год по стране помогает находить и поддерживать людей, которые совмещают бизнес с реальной пользой для общества: работают с людьми с инвалидностью, развивают образовательные и социальные инициативы, а также создают рабочие места там, где это особенно нужно. В этом году Оренбургская область вошла в число регионов, где провели конкурс и отобрали шесть победителей, чьи проекты получат финансовую поддержку для дальнейшего развития.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.